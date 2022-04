Vasto. Variante SS16, consiglio comunale diviso sull’alternativa alla proposta Anas - VIDEO

VASTO - Seduta consiliare accesa quella che si è tenuta nel pomeriggio di ieri e che per la prima volta ha visto maggioranza e opposizione divisi sull'argomento "variante alla statale 16".

Se infatti finora si era tutti concordi nel dire un fermo "no" alla proposta avanzata da Anas, ieri sono emerse divergenze sulla scelta dell'alternativa.

E quindi da un lato c'è la maggioranza in consiglio che propone lo spostamento della statale alle spalle di Vasto, dall'altro la minoranza che appoggia la soluzione D, che cioè non prevede viadotti e gallerie e costituisce una mini variante di 3 km con un intervento a raso, da Montevecchio fino a San Salvo.

Un dibattito che si è rivelato molto acceso e che si è concluso con il passaggio a maggioranza della proposta del centrosinistra. E intanto oggi, a Pescara, la conferenza preliminare di servizi prenderà le prime decisioni.