Vasto, il ricordo delle vittime del sisma di L’Aquila dopo 13 anni dalla tragedia

VASTO - Una cerimonia in ricordo di tutte le vittime del terremoto dell'Aquila, e in particolare di quelle vastesi, si è svolta questo pomeriggio presso la palestra Centofanti-Natale, nel quartiere San Paolo, intitolata nel 2019 ai due studenti prematuramente scomparsi nel sisma del 2009.

Una commemorazione, resa ancor più commovente dall'esibizione al violino della Maestra Lara Vinciguerra della scuola Spataro, che si è svolta alla presenza del sindaco Francesco Menna, dell'assessore Anna Bosco, di don Gianni Sciorra, parroco della chiesa di San paolo Apostolo, e dei parenti delle vittime vastesi: la dottoressa Fabiola Tamburro, accompagnata dalla madre Giuseppina, che nella tragedia ha perso il padre Marino, la sorella Giuliana e il nipotino Stefano, e la mamma di Davide Centofanti (assente la mamma di Maurizio Natale, impegnata in una messa commemorativa).

"Un gesto di partecipazione dell'amministrazione e dei vastesi di vicinanza alle famiglie e alle comunità tutte - ha detto l'assessore Bosco - perchè la vicenda de L'Aquila ha aperto una pagina nuova di storia e di conspevolezza rispetto alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e alla fragilità del mondo in cui viviamo".

Sindaco Francesco Menna: "Si è trattato di una tragedia immane - ha commentato il sindaaco Menna - e il mondo da allora è cambiato perchè si è capitol'importanza di intrevenire, anche se gli interventi arrivano spesso in ritardo rispetto alle tragedie. Ma è comunque importante lasciare un segno che ricordi chi non c'è più".