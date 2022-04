Variante SS16, il Comune di Vasto in conferenza dei servizi ha ribadito il no alla proposta Anas

VASTO - "Questa mattina in Regione abbiamo ribadito un no secco alla variante proposta, denominata D0, e abbiamo chiesto ad Anas di guardare alla parte occidentale di Vasto". Così il sindaco Francesco Menna ha riassunto quanto avvenuto questa mattina nel corso della conferenza di servizi organizzata dalla Regione a Pescara per discutere della variante alla SS16. "Noi vogliamo che la situazione si fermi allo stato dell'arte per evitare che ci siano ulteriori sorprese e diamo disponibilità ad Anas per una riunione in cui valutare altre possibilità ". Presente anche il consigliere regionale Pietro Smargiassi: "La Regione aveva già preso una decisione all'unanimità, non si può cambiare idea da un giorno all'altro. E il progetto va rigettato per intero: se qualcuno vuole speculare a danno di Vasto per fare campagna elettorale, ha sbagliato terreno di gioco".