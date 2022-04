Variante SS16, Cdx: «Menna mistifica la realtà: è lui che spinge la città verso viadotti e gallerie»

VASTO - «La variante "D" Anas è l'unica che non prevede viadotti e gallerie, anzi li esclude definitivamente e costituisce, da una lato, un mero ammodernamento dell'attuale tracciato e, dell'altro, una mini variante di 3 km che arretra l'attuale tracciato su strade previste dall'attuale PRG, con un intervento a raso, da montevecchio fino a San Salvo, e che contribuirebbe a liberare dal traffico la parte sud di Vasto Marina». Così i consiglieri di minoranza del centrodestra, Francesco Prospero (FdI), Vincenzo Suriani (FdI), Guido Giangiacomo (Vasto al Futuro), Antonio Monteodorisio (FI) e Giuseppe Soria (Lega), replicano al sindaco di Vasto che ieri al termine del consiglio comunale in una nota stampa ha definito la soluzione proposta la centrodestra, ovvero la soluzione D proposta da Anas, come "la soluzione peggiore per la città".

«Pertanto - proseguono i consiglieri di minoranza - chiediamo a Menna, quale intervento dannoso per la nostra Città hanno votato i "terribili"consiglieri del centrodestra vastese? Invitiamo Menna a smetterla di mistificare la realtà, lo ha già fatto in passato con la crociata, a scopo elettorale, contro l'ospedale covid facendo perdere all'ospedale di Vasto un finanziamento da 10 milioni di euro, e di ottenere, se è capace come Presidente della Provincia, la variante larga, che attualmente è esistente solo nei nostri sogni».



«Se non è in grado - concludono i consiglieri Prospero, Suriani, Giangiacomo, Monteodorisio e Soria - di imporre questa visione ampia, già votata per tre volte in consiglio comunale all'unanimità, Menna accetti, quantomeno, la "proposta D" di Anas. Ad oggi, chiacchiere a parte, l'unica variante in discussione che scongiura, definitivamente, gli assurdi viadotti e le folli gallerie comportando un miglioramento per la viabilità del nostro territorio».