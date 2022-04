Studenti Erasmus e vastesi in campo coi colori dell’Ucraina. Menna darà il fischio d’inizio

VASTO - Il "Mattei" di Vasto sta ospitando in questa settimana un gruppo Erasmus di 29 ragazzi e 9 studenti. Il progetto è "Let's go increase skills of 21st century " e coinvolge scuole di Grecia, Portogallo, Repubblica Ceca e Turchia. Oggi presso il nuovo polo sportivo San Gabriele disputeranno una partita amichevole di calcetto 7 a 7. Indosseranno magliette gialle e azzurre, in omaggio e a sostegno della popolazione dell'Ucraina. La partita avrà luogo dalle 15,30 alle 17. Il sindaco Menna darà il fischio di inizio.