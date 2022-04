Malore alla guida e investe un pedone in via Giulio Cesare

VASTO - Una donna morta e una ferita per il malore del conducente di un'auto, è il bilancio di un incidente avvenuto in via Giulio Cesare. È accaduto poco dopo le ore 11, nei pressi della farmacia Pietrocola. Secondo le prime ricostruzioni un uomo alla guida di una utilitaria, una Fiat Panda di colore blu, ha avuto un malore e l'auto che percorreva in discesa via Giulio Cesare ha travolto due donne una delle quali, Maria Di Stefano di 64 anni, deceduta, urtando quattro automobili parcheggiate. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri, i quali dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. I sanitari stanno prestando soccorso alla donna ferita e al conducente. In aggiornamento.