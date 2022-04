Gissi. Gli studenti dell’istituto Spataro protestano e chiedono viaggi d’istruzione

GISSI - «Gli studenti della scuola dell'Istituto tecnico economico "G. Spataro" di Gissi, nella giornata di oggi hanno organizzato una manifestazione per avere il consenso per un eventuale viaggio d'istruzione. Da nove anni le varie classi non riescono a fare quest'esperienza a causa di un incidente procurato da una classe e quindi il sistema non concede il viaggio. Quest'anno gli studenti hanno presentato anche un progetto al consiglio di classe durante il quale i membri hanno votato contro. Gli alunni, partecipi in qualsiasi attività, non essendo d'accordo con quanto riscontrato, hanno organizzato una protesta». Ad affermarlo sono gli stessi studenti, in una nota inviata alla nostra redazione.