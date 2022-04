A Vasto parte il seminario "Scrivere a fumetti"

VASTO - Il 12, 13 e 14 aprile, dalle ore 15 alle ore 18:00 presso il Centro Berlinguer, inizierà il seminario “Scrivere a fumetti”, organizzato dal Progetto Giovani. Si tratta di un corso intensivo di lettura, analisi e scrittura di fumetti a cura di Marco Taddei, sceneggiatore e scrittore vastese. Per informazioni e iscrizioni è necessario inviare una email all’indirizzo centroberlinguer@comune.vasto.ch.it oppure contattare telefonicamente il numero 339/3085786.

«L’offerta formativa e culturale del Progetto Giovani - dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - si conferma come sempre diversificata e di qualità. Questa volta proponiamo un seminario di fumetti tenuto da Marco Taddei, già autore di diverse pubblicazioni insieme al fumettista Simone Angelini. Tra le tante uscite ricordiamo il grande successo di Anubi che lo ha reso vincitore di svariati premi tra i quali il Premio Boscarato al Treviso Comic Book Festival 2016 e Miglior fumetto del 2015 per i lettori di Repubblica XL.

In questa occasione - concludono Menna e Cianci - verranno analizzate svariate storie del fumetto internazionale e approfonditi gli autori più stimolanti. Sarà sicuramente un’esperienza interessante per i giovani appassionati di graphic novel».