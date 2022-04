Vasto. Eutanasia Legale: venerdì 8 aprile in piazza per una buona legge sul fine vita

"La Camera ha approvato alcuni giorni fa il disegno di legge sul suicidio assistito in prima lettura. Sono tuttavia necessari dei miglioramenti per conquistare una legge che non discrimini tra le persone malate e che rispetti ciò che chiedevamo con il milione e duecentomila firme raccolte la scorsa estate", così in un comunicato diffuso da "Eutanasia Legale Vasto".

"Il testo in discussione, se approvato in via definitiva, negherebbe alle persone affette da sofferenze insopportabili e patologie gravissime la possibilità di essere aiutate a morire perché "non tenute in vita da trattamenti sanitari" (come alcuni pazienti malati di cancro in fase terminale). Sarebbero escluse anche le persone completamente immobilizzate che non possono autonomamente porre termine alla propria vita. Per proporre miglioramenti è fondamentale che il Senato riprenda la discussione il prima possibile. Per questo ci mobiliteremo in tutta Italia dall'8 al 10 aprile con dei tavoli nelle nostre piazze".

Il sodalizio sarà presente anche a Vasto, in Piazza Diomede, venerdì 8 aprile dalle 16 alle 20, dove si potrà sottoscrivere l'appello al Parlamento per "evitare di perdere diritti già conquistati e per sostenere una legge che permetta anche l'eutanasia."