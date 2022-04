Vasto. Angelo D’Ugo racconta le sue camminate e il giro del mondo in barca - VIDEO

VASTO - Ha camminato in solitudine per centinaia di chilometri, ha esplorato tutto il globo con una barca a vela: abbiamo intervistato Angelo D'Ugo, vincitore della "Credenziale del Pellegrino" del progetto "Cammino della Pace", che ci racconta che cosa lo ha spinto verso tutte le sue avventure.

«La mia passione per la camminata nasce da quando il Coronavirus mi ha temporaneamente impedito di viaggiare per il mondo. La pandemia mi ha dato la possibilità di focalizzarmi sulla nostra meravigliosa Regione.

Non è così semplice descrivere con le parole quello che si prova camminando per ore all'aria aperta visitando castelli, chiese e luoghi di incomparabile bellezza.

Oggi siamo tutti stressati e di corsa, avere molto tempo per me stesso spero possa farmi crescere e migliorare.

Nel 2012 - prosegue - ho scoperto la bellezza della barca a vela, con cui ho anche completato il giro del mondo nel 2019.

Ogni persona nel camminare può trovare una motivazione; oggi le gambe sono usate molto poco, camminare ci permette di vivere meglio in questo mondo.

Adesso - conclude - sono in partenza per l'Ucraina, dove mi recherò per aiutare persone».