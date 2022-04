Oggi alle 15 si riunisce il Consiglio comunale di Vasto, diretta streaming

VASTO - Si riunirà oggi, a partire dalle ore 15,00, il Consiglio comunale di Vasto, che Zonalocale seguirà in diretta streaming. Questi gli argomenti all'ordine del giorno:

- Surroga del consigliere comunela dimissionario Sabrina Bocchino;



- Approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 14 e 28 febbraio;



- Interrogazione presentata in data 24.03.2022, n. 19523 di prot. dalle consigliere Amato e Notaro in merito a "Resti mura romane in Piazza Rossetti";



- Modifica della composizione delle Commissioni consiliari;



- Ratifica deliberazione di Giunta municipale n. 46 del 03.03.2022 "Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della strada comunale di via Istonia. Presa d'atto del verbale di somma urgenza, approvazione perizia giustificativa per la copertura della spesa dei lavori, Variazione al Bilancio 2021-2023 - Annualità 2022 - in esercizio provvisorio e Prelievo dal Fondo di Riserva";



- Prelievo dal Fondo di Riserva - Comunicazioni;



- Variante SS.16 Adriatica - Provvedimenti.