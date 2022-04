Dai fondi Pnrr nuove risorse per la digitalizzazione del Comune di San Salvo

SAN SALVO - «Ulteriore possibilità aperta per il Comune di San Salvo dai fondi Pnrr. Abbiamo fatto un altro passo in avanti verso il rafforzamento dell’identità digitale di tutti i servizi che il Comune di San Salvo è chiamato a erogare ai cittadini. Dopo aver completato la fase di riorganizzazione del servizio anagrafe, ora i certificati si possono richiedere anche on-line, adesso passiamo alla digitalizzazione di tutti gli altri uffici». A spiegarlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ha voluto fortemente che il Comune partecipasse a questi nuovi finanziamenti. Gli uffici stanno completando la procedura per partecipare alle risorse messe a disposizione nelle cinque linee di intervento dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare riguarderanno l’implementazione dei servizi già attivi, come il rafforzamento dell’identità digitale, dei servizi PagoPA e appIO, si passerà a realizzare la migrazione dei dati sul cloud e l’implementazione delle piattaforme notifiche.

Il Comune di San Salvo è proiettato verso il futuro e la digitalizzazione: è un passaggio fondamentale per affrontarlo con competitività e possibilità ulteriori per i cittadini.