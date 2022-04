Allievi provinciali, partita elettrizzante tra Vastese e Ortona: esce fuori un pari pirotecnico

VASTO - Partita elettrizzante tra Vastese e Ortona nella 16ª giornata del campionato Allievi provinciali, che ha dato vita ad un pari pirotecnico.

Al Comunale di Cupello partono meglio i biancorossi, che dopo 6 minuti passano subito in vantaggio con Ferrera, direttamente da calcio d'angolo. Sulle ali dell'entusiasmo la Vastese continua ad attaccare, senza però riuscire a concretizzare. Cosa che, invece, riesce molto bene ai gialloverdi, che prima fanno 1-1 con Kolloni, sul cui tiro rasoterra il portiere biancorosso Di Martino non è proprio impeccabile, e poi completano la rimonta grazie a una conclusione dalla distanza di Bechchiki.

A inizio ripresa arriva la reazione dei padroni di casa, che conosce il suo culmine con la rete del pareggio di Carotenuto. Come già avvenuto nel primo tempo, dopo il gol la Vastese va all'arrembaggio, peccando ancora una volta nel momento di concludere a rete. L'Ortona non sta a guardare e ancora una volta la punisce, è un autogol di Gesualdo a infilare Visan, entrato al posto dell'infortunato Di Martino, riportando in vantaggio gli ospiti.

Nel finale i giovani biancorossi si ribellano, sportivamente parlando, al risultato, attaccano con intensità segnando il gol del 3-3 con Cieri, ma vanno anche vicini al clamoroso 4-3 con un tiro ravvicinato di Martiniello, che viene parato.

Vittoria prestigiosa per la Virtus Cupello, che batte 4-2 la Virtus Lanciano con i gol di Ovidio, Passalacqua, Di Giacomo e Giardino. Successo per 3-0 della PGS Vigor Don Bosco sul Miglianico, mentre il Casalbordino perde 2-0 in casa contro la Casolana.

16ª GIORNATA ALLIEVI PROVINCIALI - CHIETI, GIRONE UNICO

Casalbordino U17 0-2 Casolana U17

Virtus Cupello U17 4-2 Virtus Lanciano U17

Val Di Sangro U17 1-1 Villa 2015 U17

PGS Vigor Don Bosco U17 3-0 Miglianico U17

Vastese U17 3-3 Ortona U17

Tollese U17-Virtus Castel Frentano U17 (oggi alle 17:00)

CLASSIFICA

Villa 2015 U17 26 (due partite in meno)

Virtus Cupello U17 25 (una partita in meno)

Ortona U17 25 (una partita in meno)

Virtus Castel Frentano U17 24 (due partite in meno)

Vastese U17 20 (una partita in meno)

PGS Vigor Don Bosco U17 14

Casolana U17 11 (una partita in meno)

Casalbordino U17 10 (due partite in meno)

Miglianico U17 8 (una partita in meno)

Tollese U17 3 (una partita in meno)

FUORI CLASSIFICA

Virtus Lanciano U17 27 (una partita in più)

Val Di Sangro U17 25