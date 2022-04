Ucraina, a Scerni una marcia della pace organizzata dai bambini

SCERNI - I bambini della scuola dell'infanzia, insieme con i ragazzi della IV A, IV B e della V Primaria, e con il patrocinio del Comune, hanno organizzato una marcia della pace per ribadire la contrarietà alla guerra in Ucraina.

La manifestazione si svolgerà domani, martedì 5 aprile. Avrà inizio intorno alle ore 10 partendo dalla scuola per poi scendere in Piazza De Riseis.