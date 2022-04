Torna il Peschetola-show: segna un gran gol e festeggia il 2° posto della sua Inter

CUPELLO - Il ritorno in campo dopo la sosta nazionali è sfavillante per Lorenzo Peschetola. Il talento cupellese è grande protagonista nell'importante partita della sua Inter contro il Sassuolo, valida per la 26ª giornata del Campionato Primavera.

È proprio il 7 nerazzurro a sbloccare la gara al 22° con un bellissimo gol; al limite dell'area punta l'uomo, finta di andare sull'esterno, invece rientra sul mancino e disegna una conclusione a giro da applausi che si insacca in rete.

La squadra neroverde, già nel corso del primo tempo, riesce a pareggiare i conti, ma è ancora Peschetola a dare la svolta al match. Il trequartista abruzzese, dopo un errore della retroguardia avversaria, scappa via palla al piede verso la porta, Macchioni lo atterra al limite dell'area e viene espulso; per 28 minuti più recupero i nerazzurri hanno l'occasione di giocare in superiorità numerica. Direttamente da calcio di punizione, concesso per lo stesso fallo, il cupellese sfiora il gol con una conclusione che finisce di poco a lato della porta avversaria.

Il gol-vittoria arriva comunque, nel recupero, proprio su un calcio di punizione battuto da Peschetola, che mette una palla invitante in area, dopo una deviazione avversaria Iliev controlla e spedisce in rete portando il risultato sul 2-1. Una vittoria fondamentale, in cui c'è il grande zampino del classe 2003 cupellese, che consente all'Inter di scavalcare il Cagliari del vastese Nicolò Cavuoti, sconfitto 4-3 dall'Atalanta, e salire al 2° posto in classifica.