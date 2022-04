Nuova TV digitale, dal 6 aprile molti i comuni coinvolti

VASTO - A seguito della ridistribuzione delle frequenze in programma nella nostra Regione, per continuare a vedere l’intera offerta televisiva dovremo effettuare la risintonizzazione dei nostri apparati televisivi.

Nella maggior parte dei casi la procedura di risintonizzazione avviene automaticamente; se invece il dispositivo (TV o decoder) fosse privo di tale funzionalità, sarà necessario risintonizzare i canali manualmente. Durante la risintonizzazione potrebbe essere richiesto di scegliere la programmazione regionale RAI.

In ogni Regione, infatti, sarà possibile scegliere tra tre diverse programmazioni regionali. In Abruzzo la scelta sarà tra Abruzzo, Lazio e Molise.

La programmazione regionale dell’Abruzzo sarà comunque sempre visibile al canale 816. In generale, le operazioni di riorganizzazione delle frequenze non comportano la necessità di cambiare l’Apparato televisivo o l’Antenna, ma in caso di persistenti problemi di ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna.