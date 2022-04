Futsal, la casalese Carla Maria Santini con una doppietta trascina l’Es Chieti in A2

CASALBORDINO - L'Abruzzo continua a mostrare i suoi talenti. Carla Maria Santini di Casalbordino con una doppietta rifilata al Giulianova ha trascinato l'Es Chieti alla promozione in Serie A2 di futsal.

Il 4-1 di ieri ha fatto esplodere la festa dell'attaccante casalese e delle sue compagne, che hanno ottenuto la certezza artimetica del salto di categoria con una giornata d'anticipo. Si tratta di un ritorno in Serie A2 per la giocatrice classe 2000, che ha già avuto modo di fare esperienza nella seconda serie più alta del calcio a 5 con il Florida nella scorsa stagione, in cui ha segnato 5 gol in 3 presenze vincendo anche la Coppa Italia Under 19 femminile.

A proposito di Coppa Italia, Santini - che proprio ieri ha raggiunto la doppia cifra di gol in questa annata sportiva - mercoledì prossimo tornerà in campo con la sua squadra per disputare la partita d'andata dei quarti di finale della fase nazionale contro il Grifo Perugia. Il sogno è realizzare il triplete, dopo la vittoria del campionato e il trionfo in Coppa Italia dilettanti.

A seguirla ci sarà sicuramente la sua città, Casalbordino, il cui assessore allo sport, Umberto D'Agostino, sui social gli ha fatto i complimenti per la promozione in Serie A2: «La costanza e l'impegno che ci metti premiano sempre. Continua così Carla, siamo tutti con te».