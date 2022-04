Alessia Stivaletta torna al gol ma il suo Chieti femminile frena a Crotone

VASTO - Dopo un mese di marzo avaro di gol, inusuale per lei, Alessia Stivaletta è tornata a bucare la rete. L'attaccante vastese del Chieti femminile, a Crotone, ha infatti sbloccato la gara valida per la 22ª giornata del girone C di Serie C dopo appena un minuto di gioco, con un preciso tiro rasoterra.

Già nel corso del primo tempo, al 18° minuto, però le neroverdi si sono fatte raggiungere sul pari dalle padroni di casa. Nella ripresa Stivaletta ci ha provato in un paio di occasioni a trovare la rete che regalasse i 3 punti alla sua squadra, ma prima, al quarto d'ora, a tu per tu con il portiere avversario si è fatta parare il tiro, poi qualche minuto dopo ha concluso alto.

È un pari amaro per la numero 11 e le sue compagne perché favorisce l'aggancio in vetta alla classifica da parte dell'Apulia Trani. Il ritorno al gol della vastese è una notizia però molto positiva per il Chieti, ha già dimostrato di poter essere trascinante e il fatto di essersi sbloccata dopo un digiuno di tre partite le consente di ritrovare fiducia in vista dell'importante rush finale.