A Vasto si chiude la raccolta di farmaci per la città di Drogobych in Ucraina

VASTO - Dal 28 marzo ad oggi si è svolta presso diverse farmacie di Vasto una raccolta di farmaci da banco per l’Ucraina. Il gesto di solidarietà è stato promosso personalmente da un gruppo di amici che condividono insieme nella loro vita una particolare passione.

L’idea è partita dalla necessità di aiuto arrivata direttamente da un centro di smistamento di medicinali situato presso la città di Drogobych in Ucraina. La notizia è pervenuta grazie ad un componente del gruppo che ha alcuni familiari che vivono proprio nella città appena menzionata.

Dal momento che gli è stata comunicata l’urgenza di reperire alcune tipologie di prodotti farmaceutici essenziali per il primo soccorso alle persone rimaste ferite durante gli scontri a fuoco, si è deciso di fare tutto ciò che era possibile per soddisfare questa richiesta. Pur consapevoli che questa raccolta può essere paragonata ad una goccia in un grande oceano, un doveroso ringraziamento va fatto a tutti coloro che hanno contribuito a realizzarla.

In particolar modo il gruppo di amici che ha organizzato l'iniziativa ringrazia le farmacie che hanno aderito (Farmacia dell’Incoronata – Farmacia dei Conti Ricci – Farmacia Giovannelli ecc.) e soprattutto tutti i cittadini vastesi che con animo generoso hanno contribuito alla raccolta.