Il San Salvo con forza supera il Bucchianico, tonfo inaspettato per l’Ortona

SAN SALVO - Lotta, non sfrutta qualche occasione per chiudere la gara, soffre, resiste e ora sogna in grande. Il San Salvo di Zeytulaev non si ferma davvero più, vince con forza anche contro il Bucchianico nel match della 22ª giornata del girone C del campionato di Promozione ottenendo così l'8° risultato utile consecutivo.

Partono forte i biancazzurri, che dopo una ventina di minuti dal fischio d'inizio sbloccano la gara del "Bucci" grazie a un autogol. Sull'1-0 hanno un paio di occasioni per raddoppiare, prima con Verderosa poi con Battista, ma la palla non entra. Il 2-0 arriva comunque nella ripresa e porta la firma del classe 2001 Verderosa, a segno per 3ª volta nelle ultime 4 partite.

Avanti di due, la squadra di Zeytulaev inizia un po' a soffrire e subisce dopo qualche minuto il 2-1 degli ospiti. Il Bucchianico riversandosi in avanti favorisce i contropiedi del San Salvo, Momo Seck, subentrato nel 2° tempo, però non colpisce, prima di respingere sulla linea di porta un tentativo avversario che avrebbe potuto portare il punteggio sul 2-2. Un salvataggio che permette ora al San Salvo di guardare sempre più da vicino la zona play-off, distante appena un punto; incredibile se si pensa che i biancazzurri fino a qualche giorno fa erano in zona play-out.

Tonfo inaspettato dell'Ortona in casa della Casolana. Il pesante passivo di 3-0 è emblematico del momento che sta vivendo la squadra gialloverde, falcidiata nelle ultime settimane da parecchi infortuni. Nonostante ciò, nulla è compromesso per i ragazzi di Savini considerato che la capolista, l'Union Fossacesia, è stata fermata in casa dall'Atessa. La vetta è ancora lì, a 3 punti, e il prossimo turno potrebbe rappresentare il punto di svolta. L'Ortona riceverà l'Athletic Lanciano, quasi retrocesso aritmeticamente in Prima Categoria, mentre i rivali per il titolo avranno la difficile trasferta di Miglianico. La sensazione è che le gare del prossimo 10 aprile diranno tanto, tantissimo, per la lotta per il 1° posto.

22ª GIORNATA PROMOZIONE (GIRONE C)

Athletic Lanciano 0-2 Elicese

Casolana 3-0 Ortona

Francavilla 4-1 Tollese

San Giovanni Teatino 0-1 Miglianico

San Salvo 2-1 Bucchianico

Union Fossacesia 1-1 Atessa

Val Di Sangro 1-0 Scafapassocordone

CLASSIFICA PROMOZIONE (GIRONE C)

Union Fossacesia 43

Ortona 40

Miglianico 37

Casolana 36

Scafapassocordone 34

Atessa 34

San Salvo 33

Francavilla 32

San Giovanni Teatino 27

Tollese 26

Val Di Sangro 25

Elicese 24

Bucchianico 17

Athletic Lanciano 7