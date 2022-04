Denso di San Salvo: i giapponesi scelgono Francesco Monaco come presidente dello stabilimento

SAN SALVO - I giapponesi, proprietari della Denso, hanno scelto Francesco Monaco come presidente dello stabilimento di San Salvo. Abruzzese, reduce da una lunga esperienza da dirigente in Brasile, Monaco - come riporta il Tgr Abruzzo - ha come prima cosa azzerato alcuni vecchi vertici aziendali e punta dritto al pareggio di bilancio entro il 2023, un'organizzazione ottimizzata dello stabilimento e l'arrivo di nuove commesse da Paesi esteri.

Soddisfatti i sindacati per l'azzeramento della vecchia direzione: tuttavia la crisi non è terminata; si attendono ancora circa 40 esodi volontari, 150 gli operai in cassaintegrazione.