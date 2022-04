Casalbordino, inaugurato un nuovo campo sportivo polivalente in via Alcide de Gasperi

CASALBORDINO - Inaugurato questa mattina a Casalbordino, in via Alcide de Gasperi, alla presenza dell'amministrazione comunale, un campo sportivo polivalente aperto a tutti e utilizzabile sia per il calcetto che per la pallavolo. Una novità importante considerato che alla comunità casalese mancava da tempo uno spazio di questo tipo.

L'assessore allo sport della città di Casalbordino, Umberto D'Agostino, a margine della presentazione della nuova area sportiva, ha dichiarato: «Sarà un centro di aggregazione e di convivialità per i più giovani ma anche per gli adulti che vorranno passare un'ora di divertimento all'aria aperta facendo sport. Abbiate cura di questa opera e fatene buon uso».