Autismo. Questa sera il Castello di Monteodorisio si tinge di blu

MONTEODORISIO - Questa sera il Castello di Monteodorisio si illuminerà di blu, aderendo all'iniziativa mondiale "Light It up Blue", per richiamare l'attenzione sulla sindrome dello spettro autistico e sul suo impatto nei confronti di bambini, ragazzi,adulti e famiglie.

Un gesto simbolico che trova concretezza in un ciclo di seminari dedicati a questo tema, organizzati dall'istituto Comprensivo di Monteodorisio, nelle giornate del 4, 5 e 6 aprile. Tre giornate importanti, organizzate dalla dirigente scolastica dott.ssa Cristina Eusebi a Monteodorisio e Cupello, che metteranno in luce aspetti diversi legati alla sindrome, inoltre sarà l'occasione per presentare lo sportello autismo "AtipicaMente" presente nella scuola.