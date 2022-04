Variante SS16, "Mariotti Sindaco": «Prevalga il buon senso»

SAN SALVO - «Le scelte importanti per la crescita e lo sviluppo del territorio devono essere prese unitariamente, le fughe in avanti non sono utili e non producono nulla di buono. Ci riferiamo alla decisione assunta dal consiglio comunale di San Salvo di approvare il tratto di variante alla SS16 che riguarda solo il nostro comune, senza avere una visione complessiva del progetto e non tenendo conto delle opinioni espresse dal comune di Vasto e molte associazioni, contrari all’ipotesi di progetto presentato dall’Anas». Lo afferma in una nota il movimento politico per Giovanni Mariotti sindaco.

«Questo modo di operare - prosegue la nota - del sindaco Magnacca e della maggioranza di centrodestra isolerà ulteriormente il nostro comune dalle iniziative assunte in merito dai sindaci del territorio. Il movimento politico per Giovanni Mariotti Sindaco auspica che nella conferenza di servizi convocata dall’Anas nei prossimi giorni possa prevalere il buon senso, decidendo un tracciato utile all’intero territorio che non deturpi il paesaggio, l’ambiente e le bellezze naturali del nostro golfo».