Ucraina. Terzo giorno della missione umanitaria partita da Vasto, reportage di Zonalocale

VASTO - Terzo giorno di viaggio (il primo giorno è a questo link, il secondo a questo link) per la missione umanitaria organizzata dal magistrato Antonio La Rana, partita il 30 marzo da Vasto per portare aiuti al popolo ucraino e, al ritorno, accompagnare in Italia donne e bambini.

Zonalocale, sposando appieno l'iniziativa, ha inviato un reporter a bordo del pullman che ci fornisce continui aggiornamenti sulla missione con foto e contributi video.

Sul mezzo, oltre al nostro reporter, viaggiano due autisti, un rappresentante delle forze dell'ordine in pensione e una interprete.

Dopo un lungo viaggio di 13 ore, il pullman ha passato il confine tra Italia ed Austria alle ore 20,00 del 30 marzo ed ha continuato a viaggiare per tutta la notte. Alle ore 4,00 di ieri ci sono stati l'arrivo in Polonia e la consegna dei pacchi destinati all'esercito, caricati su un pulmino inviato da un sacerdote di Cracovia per portare nell'immediato i beni necessari ai soldati in Ucraina.

Di prima mattina il pullman è poi arrivato a Cracovia, dove ha scaricato ulteriori pacchi, per poi restare fermo fino al primo pomeriggio per il blocco obbligatorio per le ore di spostamento bus. Una volta ripartiti, i volontari sono giunti a Muszyna, dove hanno pernottato. Pronti, questa mattina, a far salire sull'autobus i profughi da portare in Italia.

E da qui comincia il nostro reportage sul terzo giorno della missione umanitaria vastese. Con un passo indietro... Più precisamente a ieri sera sul tardi... quando c'è stato il primo incontro con i profughi...

1 aprile 2022, ore 08,15: I profughi salgono sul pullman, destinazione Roma.

31 marzo 2022, ore 22,46: Il primo incontro con i profughi.