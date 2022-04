Monteodorisio, il 5 aprile parte il progetto "Diamoci una mossa"

MONTEODORISIO - Il 5 aprile 2022 dalle ore 18:00 in poi, presso l'auditorium Sordello da Goito in piazza Umberto I, si svolgerà il convegno d'apertura del progetto "Diamoci una mossa".

Il progetto è finanziato dalla Regione Abruzzo e dalla Presidenza del consiglio dei ministri e il tema è "lo sport per uno sviluppo positivo dei giovani: riflessioni e proposte per ripartire dopo il distanziamento sociale".

Interverranno Catia Di Fabio, sindaco di Monteodorisio; Sandro D'Ercole, responsabile ufficio di piano Ecad 14; Paola Muccioni, presidente Anffas Vasto; Emma Columbro, presidente del Rotary Club Vasto e Terenzio Rucci, president Opes Abruzzo.