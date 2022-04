Mascherine e green pass: 1 aprile, cambiano le regole

VASTO - Con la fine dello stato di emergenza, avvenuto il 31 marzo, cambiano le regole: dal Green pass alle mascherine.

Tutti i cittadini, anche gli over 50, possono mostrare da questa data e fino al 30 aprile il Green pass base, ottenuto attraverso il vaccino anti Covid, la guarigione dalla malattia o un tampone negativo, per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Non è obbligatorio esibire il Green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Rimane l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2, fino al 30 aprile, sui mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus), per gli spettacoli che si svolgono al chiuso o all'aperto e per eventi e competizioni sportive.