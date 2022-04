Cupello, alternanza scuola-lavoro: il Comune ospita 4 studenti dell’Itset "F. Palizzi"

CUPELLO - Da lunedì, 4 studenti (tre di Cupello e uno di Monteodorisio) dell’Istituto tecnico statale economico e tecnologico "F. Palizzi" di Vasto hanno iniziato, presso il Comune di Cupello l’esperienza di alternanza scuola-lavoro.

Si tratta di Alessia Dubovschi, Andrea Menna, Luca Minicucci ed Ilaria Memma.

Per ognuno di loro è stato predisposto un percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

Mettere in collegamento istituzioni locali e studenti consentirà loro di acquisire, oltre alle competenze disciplinari già assicurate dalla scuola, anche quelle di cittadinanza, che hanno valenza traversale a tutte le discipline e che sono di estrema utilità nella vita sia civile che lavorativa.

L’alternanza scuola-lavoro rappresenterà sicuramente una proficua occasione di crescita sia per gli studenti che stiamo ospitando, sia anche per gli uffici comunali in cui sono coinvolti.