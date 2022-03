Vasto, seduta straordinaria del consiglio comunale per discutere della variante SS16

VASTO - E’ in programma, il prossimo 4 aprile e in seconda convocazione il 5 aprile alle ore 15:00, la seduta straordinaria del Consiglio comunale per discutere i provvedimenti relativi alla Variante S.S.16 Adriatica, che saranno poi presentati alla conferenza di servizi preliminare convocata il 6 aprile presso la sede della Regione Abruzzo.

"Da oltre venti anni Vasto è in attesa della realizzazione della Variante alla Statale 16, opera necessaria per decongestionare il traffico dai mezzi pesanti. Il nostro diniego lo abbiamo già più volte espresso e continueremo a farlo", - afferma il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

"Non accetteremo che venga mai deturpata la bellezza di uno dei costoni più belli di Vasto tra l'altro anche fragile dal punto di vista idrogeologico. Già nel 2017 - precisa Menna - il Consiglio comunale ha espresso, all'unanimità, la prima netta contrarietà, che è stata poi ribadita anche nel 2019 e nel 2022. Il 6 aprile prossimo, alla conferenza di servizi, porteremo dunque un'altra delibera di Consiglio che confermerà il nostro no a viadotti e gallerie. Porteremo anche i documenti e le lettere delle associazioni e dei cittadini contrari anch'essi alla realizzazione della variante, che l'Anas vorrebbe realizzare sotto la balconata di Palazzo d'Avalos deturpando una delle zone più belle della nostra città" - conclude Menna.