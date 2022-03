Ucraina. Secondo giorno della missione umanitaria partita da Vasto, reportage di Zonalocale

VASTO - Secondo giorno di viaggio (il primo giorno è a questo link) per la missione umanitaria organizzata dal magistrato Antonio La Rana, partita ieri mattina da Vasto per portare aiuti al popolo ucraino e, al ritorno, accompagnare in Italia donne e bambini.

Zonalocale, sposando appieno l'iniziativa, ha inviato un reporter a bordo del pullman che ci fornisce continui aggiornamenti sulla missione con foto e contributi video.

Sul mezzo, che si è mosso alle 7,30 di ieri dal parcheggio dell'hotel Rio, oltre al nostro reporter, viaggiano due autisti, un rappresentante delle forze dell'ordine in pensione e una interprete.

Dopo un lungo viaggio di 13 ore, il pullman ha passato il confine tra Italia ed Austria alle ore 20,00 di ieri ed ha coninuato a viaggiare per tutta la notte.

E da qui comincia il nostro reportage sul secondo giorno della missione umanitaria vastese.

31 marzo 2022, ore 4,00: l'arrivo in Polonia e la consegna dei pacchi destinati all'esercito, caricati su un pulmino inviato da un sacerdote di Cracovia per portare nell'immediato i beni necessari ai soldati in Ucraina.

Il viaggio procede: destinazione Cracovia per scaricare altre donazioni, e poi Muszyna per incontrare i primi profughi da riportare in Italia.