Scerni, discarica a cielo aperto a Caltrucci: si cercano i trasgressori

SCERNI - L'assessore Marco D'Ercole e il coordinatore della Protezione Civile Massimo Ranalli hanno svolto, su sollecitazione dell'amministrazione, un sopralluogo nel territorio Caltrucci (ex strada fondovalle sinello) che purtroppo è stato utilizzato come discarica abusiva a cielo aperto!

Da un'accurato controllo è possibile risalire ad alcuni trasgressori che potrebbero essere multati.

Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale provvederà a far pulire l'area ed a chiuderla con dei Guard Rail/Paracarri già consegnati dalla Provincia di Chieti.