Scerni, convegno Nazionale sui legumi organizzato dall’Istituto Tecnico Agrario "C. Ridolfi"

SCERNI - Sabato 2 aprile 2022, a partire dalle ore 14.00, si terrà presso l'Istituto Tecnico Agrario "C. Ridolfi" di Scerni il convegno Nazionale: "I LEGUMI. Una risorsa per la sostenibilità dei suoli, la tutela delle economie locali e diete alimentari salutistiche". L'evento, patrocinato dall'Accademia dei Georgofili di Firenze, l'Accademia Nazionale di Agricoltura di Bologna, la Società Italiana di Genetica Agraria, la Fondazione Scienze della Salute, vedrà la presenza di relatori di fama internazionale nel settore delle Leguminose.

"Tanti gli argomenti trattati: agronomia, genetica, nutrizione. Il convegno vuole far conoscere e diffondere le caratteristiche, proprietà e potenzialità dei legumi e delle Leguminose in un contesto non solo agricolo-commerciale ma anche ambientale e medico-nutrizionale". Ad affermarlo è il prof. Silverio Pachioli promotore dell'evento e docente presso l'Istituto Agrario di Scerni che specifica come "l'incontro, al quale partecipano le migliori competenze del settore, un quadro esaustivo relativamente al ruolo di queste piante nella PAC, allo sviluppo di nuove varietà, alla coltivazione e difesa in chiave innovativa, alla salute del microbiota intestinale ed a nuovi formulati alimentari per celiaci, vegetariani e vegani".

"L'Istituto Tecnico Agrario – commenta il dirigente Camillo D'Intino - si candida sempre di più ad essere protagonista in quei settori fondamentali, come quelli nutrizionali ed ambientali, che oggi sono direttamente collegati al mondo agricolo. La formazione e la valorizzazioni di alcuni temi come quello legato al mondo dei legumi deve essere un obbiettivo primario per un Istituto come il nostro".

"Ringrazio – sottolinea il sindaco Daniele Carlucci – il preside D'Intino, il prof Pachioli e tutto il corpo docente per la loro professionalità e passione. L'Istituto Tecnico Agrario in questa periodo storico ricopre ancora di più un ruolo centrale e per questo motivo che l'amministrazione comunale lavora per valorizzare le sue potenzialità e l'unicità formativa".