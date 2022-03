San Salvo potrebbe tornare alle urne domenica 12 giugno per le elezioni amministrative

SAN SALVO - Diventerà ufficiale solo due mesi prima del voto, ma sembra che il Consiglio dei Ministri abbia dato il via libera per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2022, che dovrebbero tenersi domenica 12 giugno, in concomitanza con i referendum sulla giustizia.

Il secondo turno delle amministrative sarebbe invece fissato per il 26 giugno. La notizia dovrebbe acquisire ufficialità due mesi prima del voto per permettere la formazione delle liste. San Salvo potrebbe quindi tornare alle urne il 12 giugno.