San Salvo, incontro su affido per sensibilizzare su accoglienza di minori con difficoltà familiari

SAN SALVO - “Mi accogli? Mi affido!” E’ il titolo dell’incontro promosso dal Comune di San Salvo per informare la cittadinanza sull’affido familiare che si terrà sabato 2 aprile alle ore 16:00 presso il Centro per la Maternità, Infanzia e Adolescenza in corso Garibaldi al civico 107.

“Un incontro organizzato per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’affido familiare, un provvedimento temporaneo per minori con difficoltà familiari, che dà delle risposte a una situazione di disagio sociale. Fenomeno in continua crescita a causa delle crisi delle famiglie acuito dai tempi che stiamo vivendo”. E’ la dichiarazione del sindaco Tiziana Magnacca che si è fatta promotrice di questo nuovo appuntamento ospitato nella Casa Mia.

“L’equipe del servizio di tutela minori è un fiore all’occhiello del Comune di San Salvo – commenta l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis – attivo da anni che riceve la disponibilità delle famiglie che vogliono candidarsi ad accogliere i bambini temporalmente nelle situazioni di disagio sociale ed economico”.

Fanno parte dell’equipe le assistenti sociali Francesca Onofrillo e Margherita D’Allievo e le psicologhe Antonia Montanaro e Sonia Fanaro.

Sabato 2 aprile i lavori inizieranno con i saluti del sindaco Tiziana Magnacca e dell’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis. Introduce l’assistente sociale Francesca Onofrillo cui farà seguito la relazione di Annalisa Rosini dell’Associazione Famiglia per l’Accoglienza Marche e mamma affidataria e la testimonianza di una famiglia affidataria.