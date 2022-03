San Salvo, il 2 aprile in piazza per la giornata nazionale della consapevolezza dell’autismo

SAN SALVO - “Vi aspettiamo tutti in piazza per liberare in cielo un palloncino blu. Con questo semplice gesto vorremmo far crescere tra i cittadini la consapevolezza sull’autismo che vede un aumento costante dei casi a livello nazionale. Accorgersi per tempo può aiutare a fare vivere ai nostri figli una vita migliore oltre che alle nostre famiglie”.

A dirlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che il prossimo sabato 2 aprile, nella giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, invita i concittadini in piazza Giovanni XXIII alle ore 11:00 per il lancio dei palloncini di colore blu simbolo dell’autismo per quel senso di sicurezza e del bisogno di conoscenza di cui necessitano quanti sono affetti da questa patologia.