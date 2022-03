Il Polo Liceale Pàntini Pudente aderisce al Progetto Deutschland Plus

VASTO - Il Polo Liceale Pàntini Pudente di Vasto, unica scuola in Abruzzo ad essere stata selezionata per il Progetto "Deutschland Plus". La scuola ha infatti aderito al programma di promozione della lingua e cultura tedesca per studenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado che prevede un viaggio in Germania di tre settimane per studenti di tedesco meritevoli.

L’Ambasciata della Repubblica federale tedesca aveva reso noto che la Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri dell’Istruzione dei Länder della Repubblica Federale avrebbe offerto un programma di viaggi d’istruzione in Germania, rivolto a 48 giovani italiani (di cui 12 dalla Calabria, 12 dalla Provincia di Trento e 24 da tutte le altre Regioni) che studiano con successo il tedesco, con lo scopo di offrire loro la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua e della cultura tedesca.

Il programma “Deutschland Plus” che riguarda tutte le scuole statali italiane in cui viene insegnato in modo curricolare il tedesco, ha coinvolto la docente di Lingua, Lett. e Cultura Tedesca del Polo Liceale, la Prof.ssa Sabine Frisco e la Preside Prof.ssa Anna Orsatti, nella candidatura della scuola di Vasto.

L’Ambasciata ha poi sorteggiato 24 scuole di tutte le Regioni d’Italia (tranne la Calabria per la quale ci sarà un bando a parte) e per l’Abruzzo è stato estratto il Polo Liceale Pàntini Pudente.

Si è poi proceduto alla selezione degli studenti e, stilata una graduatoria interna, sono risultate vincitrici, nonché in possesso di tutti i requisiti di ammissione, le diciassettenni Sara Cieri e Nicole Piccirilli della 4 G del Liceo Linguistico.

Il progetto di mobilità studentesca, prevede un soggiorno gratuito di 3 settimane in Germania, dal 30 Giugno al 19 Luglio, presso la città di Würzburg in Baviera. La finalità è quella di approfondire la conoscenza della lingua e della cultura tedesca. Il Polo Liceale Pàntini Pudente, ancora una volta, coglie al volo una opportunità di crescita e di apertura alle offerte culturali significative che giungono dall’Europa.