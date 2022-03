Caro bollette: Liberha, la piattaforma che ti libera dai consumi stimati

Tra le maggiori preoccupazioni delle famiglie e delle aziende in questo periodo c’è sicuramente il caro bollette.

Negli ultimi mesi infatti sulle bollette i rincari sono stati di circa il 500% sull’elettricità e circa il 300% per la fornitura di gas.

Per tutelarsi dagli aumenti in bolletta purtroppo ci sono pochi strumenti a disposizione, ma Liberha, startup innovativa

che si divide tra San Salvo e Milano, ha un sistema efficace per il contenimento dei costi sulle bollette. Iscrivendosi alla piattaforma all’indirizzo https://app.liberha.it (il sistema è molto intuitivo come dimostra questo video) si possono registrare in pochi passaggi le proprie utenze e gestire di volta in volta le letture dei contatori. I vantaggi di questa semplice operazione sono molteplici: monitorando autonomamente i consumi reali si evita di incorrere nei costi di utilizzo stimati dalle società e facendo ciò si ha la possibilità, utilizzandolo con la frequenza di fatturazione, di poter far ricalcolare al proprio venditore il costo effettivo per il prezzo relativo al periodo di riferimento. Infatti, la fornitura di energia e gas ha un andamento periodico, un po’ come i titoli di borsa. Seguendo e monitorando questo andamento è possibile risparmiare molto sui costi finali in bolletta. Con l’applicazione di Liberha questo viene completamente escluso, perché la lettura è reale e garantita dal sistema. Il consumatore, tramite il brevetto e il protocollo di Liberha srl, ha la garanzia dei consumi reali al 100%, grazie alla “notarizzazione” dei dati trasmessi dal consumatore stesso e resi disponibili per l’invio e la ricostruzione storica dei consumi al proprio fornitore.

Ma com’è nata questa idea e chi l’ha realizzata? Nel primo periodo dopo aver creato l’infrastruttura, il primo prototipo di applicativo è stato sviluppato dallo spinoff del dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università di Palermo che ha utilizzato la struttura blockchain. Successivamente sono stati integrati e re-ingegnerizzati dai tecnici e dagli sviluppatori di Liberha srl, affinchè il prototipo fosse reso fruibile per il lancio sul mercato a disposizione e difesa dei Consumatori.

“Il nostro sistema è altamente professionale e innovativo”, ci racconta il rappresentate legale di Liberha, “utilizza infatti sistemi di Intelligenza Artificiale e tecnologie blockchain in grado di realizzare un asset digitale unico, inviolabile e immutabile nel tempo. Sarà sempre attiva e garantita’assistenza alla piattaforma h24 all’indirizzo mail assistenza@liberha.it, gli operatori saranno subito disponibili a risolvere qualsiasi tipo di dubbio e a fornire assistenza per qualsiasi esigenza”.

In esclusiva gli utenti che si registreranno entro il 30 aprile 2022 avranno la possibilità di utilizzare la piattaforma fino al

15 Ottobre 2022 in modo completamente gratuito. Successivamente, trascorso il periodo indicato, per continuare ad usufruire della piattaforma, occorrerà versare i soli € 2,00 di canone annuale. Chi invece vorrà iscriversi dopo la data del

30 aprile dovrà pagare un prezzo una tantum per la registrazione di €2. Le tariffe sono sempre IVA esclusa.

