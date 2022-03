Vasto. Erasmus, destinazione Berlino: selezionati 103 studenti dell’Itset “Palizzi”

VASTO - Erasmus, destinazione Berlino. Prime partenze dei 103 studenti delle classi quarte e quinte dell’Itset “Palizzi” selezionati per partecipare ai due Erasmus + KA1 Vet (“Cycle tourism – New skills for sustainable tourism niche” e “Sd- Skills for a new world”).

Queste tutte le destinazioni: Bordeaux, Berlino, Clonakilty e Barcellona. Sono 18 i docenti che accompagneranno gli studenti, il cui rientro è previsto per la fine di aprile.