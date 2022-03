Vasto. Addio al professor Luigi Pietrocola, ha insegnato per anni all’Itset "Palizzi"

VASTO - Era di Casalbordino, ma ha insegnato per anni Geografia all'Itset "Palizzi" di Vasto. Ci ha lasciato ieri il professor Luigi Pietrocola, una di quelle figure che colleghi e studenti ricorderanno per sempre con grande stima ed affetto, come sottolinea il suo collega, il professor Fabrizio Scampoli: "Quando se ne va un collega è sempre triste anche scrivere qualche riga di commiato. Sei stato un amico, un punto di riferimento, un prof d'altri tempi e hai saputo ogni giorno trasmetterci gentilezza e ironia. Ricorderemo sempre le tue barzellette in aula docenti, la tua innata cortesia e la tua perenne disponibilità verso i nostri alunni. Una volta mi hai regalato una tua interessante pubblicazione scientifica, che conservo da allora come un dono prezioso. Eri in pensione da diversi anni, ma oggi all'Itset Palizzi sarà ugualmente un giorno triste. Caro Luigi Pietrocola , che il sonno ti sia lieve. Cara Concetta Pietrocola , dolce collega, ti abbraccio con affetto e con la certezza che chi ha conosciuto il tuo papà non lo dimenticherà mai".

I funerali del professor Luigi Pietrocola si svolgeranno domani, giovedì 31, alle ore 15 presso la chiesa di San Salvatore a Casalbordino.