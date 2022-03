La Vastese sciupa e raccoglie solo un punto: è 0-0 con la Sambenedettese

VASTO - Difesa con ordine, ma davanti poco cinismo. Si può riassumere così la partita della 26ª giornata del campionato di Serie D, che ha visto impegnata la Vastese sul campo della Sambenedettese.

I biancorossi hanno lasciato il possesso palla alla squadra di casa, facendo buona guardia in fase difensiva. Poi, in alcune circostanze, hanno provato a colpire in ripartenza, ma non sono stati abbastanza cinici sciupando un paio di occasioni, una colossale a inizio secondo tempo con Stivaletta.

Nonostante il punto strappato su un campo difficile, resta un po' di amaro in bocca per la squadra di D'Adderio, anche alla luce della sconfitta del Tolentino e del pareggio del Fiuggi.

LA PARTITA

Nella prima frazione la squadra di D'Adderio lascia il pallino il gioco ai padroni di casa provando a far male in ripartenza. Il piano biancorosso riesce soprattutto all'inizio, quando gli spunti in velocità dei due esterni Ficara e Scafetta creano qualche grattacapo alla difesa della Sambenedettese.

Al 20°, dopo una buona azione sviluppata centralmente, gli aragonesi ricevono quasi un regalo dal numero 24 della Sambenedettese Lisi, che nel tentativo di spazzare via la palla dalla propria area colpisce la traversa.

Il match prosegue sulla stessa falsa riga, la squadra di casa prova a fare la partita, Di Filippo e compagni fanno buona guardia rischiando pochissimo, ma faticano nella seconda parte di primo tempo a ripartire.

Il secondo tempo si apre con una grossa occasione da gol per la Vastese dopo tre giri di orologio, ottima ripartenza di Ficara che arrivato al limite dell'area serve Stivaletta, che a tu per tu con il portiere di casa dà troppo il giro al pallone mandando incredibilmente fuori. Qualche secondo più tardi Di Rienzo deve metterci la mano per respingere un'iniziativa dalla destra della Sambenedettese.

Non cambia il canovaccio della gara, i ragazzi di D'Adderio sono bravi a rendere sterile il possesso palla avversario difendendo con ordine.

Altro contropiede biancorosso al 73°, Alonzi conduce palla centralmente, al limite dell'area attiva sul centro-destra Alessandro, che controlla e va al tiro, il quale viene però ribattuto da un difensore avversario.

Trema la porta di Di Rienzo al 81°, Cardella su calcio di punizione manda di poco a lato. A 6' dalla fine ancora pericolo per la squadra di D'Adderio, che in questa fase sembra faticare un po' di piu; Peroni dal centro-sinistra va alla conclusione, smanaggia Di Rienzo. Passano pochi secondi, Cardella viene trovato per vie centrali al limite dell'area, grandissimo l'intervento difensivo di Marianelli. Finisce a reti bianche.

IL TABELLINO

Sambenedettese (4-3-3): Knoflach; Lorenzoni, Tomas, Conson, Pica (71' Amoruso); Buono, Angiulli (66' Cardella), Lulli; Peroni, Fall, Lisi (53' Alboni). Panchina: Sprecacè, Ferri Marini, Varga, Casella, Zanazzi, D'Agosto. All. Alfonsi

Vastese (4-3-3): Di Rienzo; Marianelli, Ceccacci, Di Filippo, Diallo; Pierpaoli (71' Sansone), Agnello, Stivaletta (84' Tancredi); Ficara (93' Pastore), Alessandro, Scafetta (66' Alonzi). Panchina: Di Feo, Altobelli, Corticchia, Lenoci, Di Bello. All. D’Adderio

Arbitro: Drigo di Portogruaro

Marcatori: -

Ammoniti: 30' pt Di Filippo (V); 30' pt Angiulli (S); 59' Ceccacci (V); 63' Fall (S)

26ª GIORNATA - SERIE D, GIRONE F

Aurora Alto Casertano 5-0 Nereto

Montegiorgio-Vastogirardi (rinviata)

Notaresco 3-0 Castelfidardo

Pineto-Porto d'Ascoli (rinviata)

Recanatese 2-2 Atletico Terme Fiuggi

Sambenedettese 0-0 Vastese

Tolentino 0-1 Alma Juventus Fano

Trastevere 2-2 Castelnuovo Vomano

Chieti-Matese (ore 18:00)

CLASSIFICA

Recanatese 54

Trastevere 45

Tolentino 44

Notaresco 42

Atletico Terme Fiuggi 41

Pineto 39 (due partite in meno)

Vastese 38

Porto d'Ascoli 36 (due partite in meno)

Matese 36 (una partita in meno)

Sambenedettese 35 (una partita in meno)

Chieti 35 (una partita in meno)

Castelnuovo 34

Vastogirardi 33 (tre partite in meno)

Alma Juventus Fano 31

Montegiorgio 30 (due partite in meno)

Castelfidardo 28

Nereto 12 (una partita in meno)

Aurora Alto Casertano 7 (una partita in meno)