Ucraina. Al via la missione umanitaria organizzata dal dottor La Rana, il reportage di Zonalocale

VASTO - E' partito alle 7,30 di questa mattina dal parcheggio dell'hotel Rio di Vasto Marina, destinazione Cracovia (Polonia), il pullman organizzato dal magistrato vastese Antonio La Rana per dare concretamente sostegno alla popolazione ucraina.

L'iniziativa a carattere umanitario ha scatenato un'ondata di solidarietà in seguito a un post su facebook in cui è stata lanciata l'idea di organizzare un pullman per portare aiuti al popolo ucraino e, al ritorno, accompagnare in Italia donne e bambini.

Zonalocale, sposando appieno l'iniziativa, ha dato spazio nei giorni scorsi alla raccolta fondi per il noleggio del pullman ed ha inviato un reporter che viaggerà con la spedizione umanitaria fornendo continui aggiornamenti.

Intanto nel pomeriggio di ieri si è provveduto a caricare sul mezzo, parcheggiato davanti alla chiesa San Paolo di Vasto, i beni di prima necessità destinati alla popolazione Ucraina.

E questa mattina la partenza.

Il pullman dovrebbe giungere al confine con la Cecoslovacchia nelle prime ore di domattina per cedere una parte degli aiuti ad un pulmino che li porterà direttamente in Ucraina, nelle città dove si combatte; gli altri aiuti continueranno invece il viaggio fino a Cracovia.

E la seconda tappa sarà proprio Cracovia dove, dopo aver scaricato il resto dei beni umanitari raccolti e dopo i dovuti controlli burocratici, i profughi saliranno a bordo del pullman per venire in Italia, partendo da Cracovia nel pomeriggio del 31 marzo per giungere a Roma nella giornata dell'1 aprile.

Sul mezzo, oltre al nostro reporter, viaggiano due autisti, un rappresentante delle forze dell'ordine in pensione, personale sanitario e un interprete.

Inizia adesso il nostro reportage, continuamente aggiornato in tempo reale, che accompagnerà la missione umanitaria dalla partenza vastese al ritorno a Roma.

- 29 marzo 2022, ore 15, piazzale antistante la chiesa di San Paolo a Vasto. Il pullman viene caricato con i beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina.

- 30 marzo 2022, inizia il viaggio. Partenza dal parcheggio dell'hotel Rio, ore 7,30.

- 30 marzo 2022, ore 10,54: in viaggio, le prime impressioni ed emozioni dei partecipanti alla missione umanitaria

- 30 marzo 2022, ore 12,14: la testimonianza dell'interprete.