Vasto. Rinnovate le cariche: riprendono le attività del Coordinamento delle Confraternite Vastesi

VASTO - Con il rinnovo delle cariche riprende il cammino delle Coordinamento delle Confraternite Vastesi. All’unanimità è stato riconfermato Nino D’Annunzio, priore emerito della Confraternita del Gonfalone e della Sacra Spina, mentre alla carica di segretario è stato eletto Peppino Palazzo della Confraternita del Monte dei Morti in sostituzione di Nicola Della Gatta diventato incompatibile a seguito della nomina ad assessore comunale. Incarichi che ora dovranno essere ratificati dall’arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte.

Il primo appuntamento sarà il ritiro quaresimale in calendario per venerdì 1 aprile 2022 alle ore 19:00 nella Concattedrale di San Giuseppe partecipando in abito liturgico. A guidare la riflessione sarà il parroco don Gianfranco Travaglini riconfermato alla guida spirituale delle Confraternite.