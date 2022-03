Vasto celebra i 99 anni dell’Aeronautica Militare Italiana

Con deposizioni floreali al Monumento ai Caduti in Piazza Caprioli e alla stele dell'Aviere Leonardo Umile in Piazza Rossetti, lunedì 28 marzo si è svolta la celebrazione dei 99 anni dalla costituzione dell'Aeronautica Militare Italiana. La cerimonia è stata organizzata dall'AAA Vasto presieduta dal Lgt. (r) Ciro Confessore, con la partecipazione del Sindaco Francesco Menna e dell'Assessore alle Scuole Anna Bosco, del Comandante Circomare Vasto TV Stefano Varone, della Guardia di Finanza Compagnia di Vasto, delle Associazioni Carabinieri, Polizia di Stato e Marinai d'Italia di Vasto e San Salvo e dei Generali Gianfranco Rastelli dei Carabinieri e Antonio Santini degli Alpini. Gli interventi musicali sono stati curati dal Liceo Musicale Mattioli di Vasto. Hanno preso la parola il Presidente AAA Vasto Lgt. (r) Ciro Confessore sui preparativi in tutta Italia per i 100 anni dell'Aeronautica Militare nel 2023, il Sindaco Francesco Menna sui valori, l'impegno, l'esempio e il gioco di squadra che caratterizzano le Associazioni Combattentistiche e d'Arma locali e il Generale Gianfranco Rastelli sulla figura di Leonardo Umile, a cui è intitolato il Labaro dell'AAA Vasto.