Tampona e fugge, contatta Zonalocale e denuncia il sinistro

L'appello lanciato venerdì scorso sulle colonne di Zonalocale dalla moglie di un automobilista alla donna che aveva urtato l'auto di suo marito, "fatti avanti e denuncia il sinistro", non è caduto nel vuoto. Ecco cosa ci ha scritto la signora:

Salve Direttore,

In merito al tamponamento vorrei aggiornarla dandole buone notizie!

Infatti, a seguito dell'articolo pubblicato, la signora interessata, tramite la vostra Redazione, ha chiesto di mettersi in contatto con noi, scusandosi dell'accaduto e regolarizzando la questione con le rispettive Assicurazioni.

Le dico in sincerità che poche erano le mie speranze, ma fortunatamente possiamo raccontare una storia andata a buon fine!

Un ringraziamento alla Redazione di Zona Locale, che è stata da tramite.

LETTERA FIRMATA

Lieti di essere stati utili, a lei che ha potuto veder risarcito il danno causato all'automobile di famiglia , ma ancor di più alla donna che, forse presa dal panico in quel momento aveva preso la decisione sbagliata - o magari non se ne era accorta proprio - ma ha potuto così rimediare e scusarsi per l'accaduto. Continuate a seguire Zonalocale e guidate con prudenza.