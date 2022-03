San Salvo. Estate 2022, al lavoro per calendario manifestazioni estive: il 25 luglio c’è Rkomi

SAN SALVO - “Siamo già al lavoro per programmare il cartellone delle manifestazioni dell’estate ormai prossima. Per dare un assaggio di ciò che sarà annunciamo che il 25 luglio San Salvo Marina ospiterà il tour di Rkomi che si è fatto apprezzare per le sue qualità artistiche nell’ultimo Sanremo”. A dirlo il sindaco Tiziana Magnacca che ha dato indicazioni per predisporre il nuovo calendario delle manifestazioni estive.

“Il sindaco Tiziana Magnacca, seppur con il mandato in scadenza, con grande rispetto del suo ruolo istituzionale e per amore della Città ha insistito, ed ho raccolto la sfida, di predisporre un ricco calendario estivo per favorire l’appeal turistico della nostra San Salvo” aggiunge il neo assessore al Turismo Elisa Marinelli.



“La scelta è caduta du Rkomi – sottolinea l’assessore al Turismo – perché è un’artista che piace ai giovani. ‘La coda del diavolo’ con Elodie è disco di platino, l’Album ‘Taxi Driver’ è il più ascoltato è il più venduto del 2021 ed è già quattro volte disco di platino”.