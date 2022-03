Vasto: Uccio De Santis gira le nuove scene del "Mudù" al "Quattro di Spade" - FOTO

VASTO - Il negozio "Quattro di Spade" di Teodoro Spadaccini, da 45 anni nel centro storico di Vasto, ha ospitato stamane la troupe del comico pugliese Uccio De Santis.

Uccio si è recato presso lo storico punto vendita di frutta e verdura per girare alcune scene per la nuova stagione del "Mudù".

Tanti i curiosi che si sono recati nei pressi dell'esercizio commerciale per osservare la produzione dei videoclip che con ogni probabilità diventeranno virali sui social network, come accaduto in tutte le stagioni precedenti.

Abbiamo poi contattato un Teodoro Spadaccini molto emozionato: «Non conoscevo Uccio, in precedenza era venuto a trovarmi per effettuare un sopralluogo. Sapevo solo che aveva bisogno di un negozio di frutta e verdura un po' "particolare". Non conoscevo questo personaggio, si è rivelato molto simpatico e professionale nel suo lavoro. Inoltre, sono felice che mi abbia fatto fare anche da comparsa, ho accettato l'invito con molto entusiasmo».