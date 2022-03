Vasto, Pianista Indie in anteprima: «Presto il mio nuovo singolo intitolato "Amsterdam"» - VIDEO

VASTO - L'ultimo singolo, "Non fare il Cremlino", con il quale si schiera contro la guerra tra Russia e Ucraina. Un recentissimo concerto a Parigi presso l’Istituto di Cultura Italiana in Francia con Raffaele Zaccagna (sintetizzatore) e Massimo Giuliani (batteria, cajon). Un imminente tour in giro per l'Italia.

E' un inarrestabile fiume in piena Pianista Indie, al secolo Fabio Falcone, che a Zonalocale dichiara di essere intenzionato a far uscire un singolo al mese per tutta la durata del 2022.

E poi rivela: il prossimo brano è in arrivo e si intitolerà "Amsterdam".