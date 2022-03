Scerni. "I legumi", evento nazionale all’istituto agrario Ridolfi

Sabato 2 aprile 2022, a partire dalle ore 14.00, si terrà presso l’Istituto Tecnico Agrario “C. Ridolfi” di Scerni il convegno Nazionale: “I LEGUMI. Una risorsa per la sostenibilità dei suoli, la tutela delle economie locali e diete alimentari salutistiche”.

L’evento, patrocinato dall’Accademia dei Georgofili di Firenze, l’Accademia Nazionale di Agricoltura di Bologna, la Società Italiana di Genetica Agraria, la Fondazione Scienze della Salute, vedrà la presenza di relatori di fama internazionale nel settore delle Leguminose. Tanti gli argomenti trattati: agronomia, genetica, nutrizione

Il convegno vuole far conoscere e diffondere le caratteristiche, proprietà e potenzialità dei legumi e delle Leguminose in un contesto non solo agricolo-commerciale ma anche ambientale e medico-nutrizionale. L’evento si terrà in presenza rispettando le norme COVID vigenti.