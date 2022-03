San Salvo, domani pomeriggio il Consiglio comunale in videoconferenza

SAN SALVO - Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria in videoconferenza per martedì 29 marzo 2022 alle ore 15:30 in prima convocazione ed eventuale seconda convocazione il medesimo giorno alle ore 16:30.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Esame delle condizioni previste dal capo II titolo III D.Lgs. n. 267/2000 in capo al sindaco e ai consiglieri comunali eletti in occasione della consultazione elettorale dell'11 giugno 2017 - Surroga consigliere Marinelli – Provvedimenti

2. Presa d’atto della nomina dei componenti della Giunta comunale. Artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 21 dello Statuto comunale

3. Approvazione progetto definitivo lavori di piazza Vitale Artese in variante al Prg con ampliamento dell’area adibita a parcheggio e riqualificazione verde. Approvazione definitiva.

4. S.S. n.16 “Adriatica” – Progetto di fattibilità tecnico ed economica – Variante del tratto Vasto Sud - San Salvo Marina dal km 517+0000 e 524+0000 – Codice progetto AQ258 ricadente nel territorio della regione Abruzzo. Provvedimenti.

5. Piano di lottizzazione di iniziativa privata sito in via Grasceta/Buonanotte e ricompreso nella zona classificata “Fascia di salvaguardia paesaggistica ad insediamento sparso” (1.3.2) art. 28 NTA presentata dalla soc. “Oceania s.r.l.”. Adozione.

6. Approvazione progetto definitivo lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza in variante al PRG strade comunali. Approvazione definitiva.

7. Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il comune di San Salvo, periodo: 2022/2025 (art. 3-tqrif allegato a alla deliberazione Arera n. 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente.

8. Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2025. Approvazione schema di convenzione

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.