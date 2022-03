Casalbordino, Francesco Pennetta nella top 10 dei 100 rana ai Criteria Nazionali Giovanili di nuoto

CASALBORDINO - Grande soddisfazione per la città di Casalbordino per il risultato ottenuto quest'oggi dal giovane nuotatore Francesco Pennetta ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione.

L'atleta casalese, classe 2005, è finito nella top 10 della gara dei 100 rana, categoria Juniores, ottenendo il 9° posto su 30. Ottima la prestazione del ragazzo abruzzese, che ha migliorato addirittura di un secondo il suo crono personale. "Cico", come si fa chiamare, infatti si era qualificato ai Criteria Nazionali Giovanili con il tempo di 1'04.42, mentre stamattina ha completato i 100 rana in 1'03.47 chiudendo a meno di un secondo dal podio.

La gara in cui può esprimersi al meglio possibile, però, si svolgerà mercoledì mattina alle ore 11:45, quando affronterà i 50 rana, specialità in cui detiene il 3° miglior tempo (00’28.63), con soli 5 centesimi di ritardo dal 2° posto. Francesco dunque gareggerà per conquistare una medaglia.

Questa mattina, protagonista in vasca, a Riccione, anche il vastese Luca Angelilli dell’H2O Sport. L’atleta classe 2002 nei 100 rana, categoria cadetti, si è classificato 18° migliorando di 41 decimi il tempo con il quale si era qualificato ai Criteria Nazionali Giovanili. Domani mattina affronterà i 200 rana, mentre mercoledì i 50 rana.